تواصل الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران تسيير رحلاتها للأراضي الحجازية المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، وتسيِّر الشركة على مدار اليوم 17 رحلة جوية لكل من جدة والمدينة المنورة، لنقل 3 آلاف و786 حاجا لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تسير الشركة، 11 رحلة إلى جدة لنقل 2623 حاجا، و6 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1163 حاجا من حجاج تضامن المؤسسة، وشمال وجنوب سيناء، وأسوان وقرعة كفر الشيخ، وبني سويف، والقليوبية والمنيا، وترانزيت ميلانو وأبوجا ودار السلام ولاجوس، وشركات سياحة وحج أفراد، بخلاف رحلات العمل، بحسب بيان صادر عن الشركة.

يأتي ذلك فيما تستقبل الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي برئاسة الملاح أشرف حافظ، حجاج بيت الله الحرام للتيسير عليهم خلال تواجدهم بالمطار، خاصة كبار السن والمرضى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، واللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وتعتزم شركة مصر للطيران هذا العام، نقل 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.