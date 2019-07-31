قررت السلطات السودانية تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع إلى 15 أغسطس، حسبما أفادت مراسلة "العربية"، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد ذكر مصادر سودانية أمس الثلاثاء، أن هيئة الدفاع عن البشير تعتزم تقديم طلب للمحكمة بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته.

وسمحت السلطات السودانية للرئيس السابق وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة الاثنين، وكانت النيابة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.