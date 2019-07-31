قرر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، إلغاء ندب زايد محمد زايد من العمل رئيسا للوحدة المحلية بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية وعودته لجهة عمله الأصلية، وتكليف حسام الدين مصطفى من العاملين بمركز ومدينة القناطر، بالقيام بأعمال الوحدة المحلية بسندبيس خلفا له لحين شغل الوظيفة.

وفي قليوب، قرر المحافظ تكليف محمود إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية بميت حلفا بجانب عمله رئيسا للوحدة الحلية بقرية سندبيس، وإلغاء ندب رحاب عبد النبي رئيس الوحدة الوحدة المحلية بناي، وتعيين هاله خليل رئيسا للوحدة خلفا لها في إطار تجديد الدماء للقيادات في الوحدات القروية.