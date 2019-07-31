أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحويل منطقة الرويسات إلى مدينة ومجتمع سكني متكامل تضم كافة المرافق والمصالح الحكومية، مقدما الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها ورعايتها لمواطني جنوب سيناء.

وقال إن الإسكان الاجتماعي بديل العشوائيات يعد نقلة حضارية كبير في شرم الشيخ، موضحا أن ما يحدث في منطقة الرويسات العشوائية إنجاز قومي جديد للقضاء على العشوائيات نهائيا بشرم الشيخ.

وأوضح أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية بديلة العشوائيات لكافة المستحقين تباعا فور وصول الموافقة مع جهاز تنمية سيناء لافتا إلي أن هذه الوحدات بدون مقدم وبرسوم شهرية لعمل صيانة كاملة للوحدات.

جاء ذلك اليوم، خلال تسليم المواطنين عقود 48 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي البديل الأمن للعشوائيات بمنطقة الرويسات بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، واللواء محمود عيسي مساعد المحافظ للمشروعات والمهندس السيد فهمي مدير تعمير جنوب سيناء.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم طرح وحدات جديدة وبيعها للمواطنين بعد التنسيق مع جهاز تطوير العشوائيات خاصة أنه جاري عمل مدارس ومستشفيات في المنطقة وإمدادها بالعديد من الخدمات لتلبية احتياجات أهالي المدينة الجديدة، مؤكدا أنه جرى التصديق على خطوط سرفيس جديدة لنقل المواطنين من وإلى الرويسات.