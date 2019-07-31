عيد الأضحى يرفع حجوزات الفنادق في مصر.. والإسكندرية "كاملة العدد"

رفع موسم إجازات عيد الأضحى المبارك، نسب الحجوزات فى العديد من المدن السياحية، وذكر محمد فلا عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحرالأحمر، أن نسب الحجوزات بفنادق الغردقة خلال إجازات العيد بلغت أكثر من 95%، بزيادة أكثر من 10% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى.

وأضاف "فلا" لـ"الوطن" أن أعداد ليست بالقليلة من المواطنين المصريين حجزوا إجازاتهم بفنادق الغردقة فئة 3 و4 نجوم، منوها بأن السياح الألمان يتواجدون بكثرة خلال تلك الفترة، إضافة إلى سائحى دول أوروبا الشرقية، لافتا إلى عدم وجود سياح من الدول العربية خلال تلك الفترة نظرا لعدم وجود خطوط طيران مباشرة بين عواصم تلك الدول والبحر الأحمر.

ومن جهته، قال إيهاب الجندي عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن نسب الإشغال الفندقى بالساحل الشمالى والإسكندرية ومرسى مطروح ستبلغ نحو 100% خلال فترة إجازات العيد، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة من السياح العرب والمصريين خلال تلك الفترة.

ومن جانبه، قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن نسب الحجوزات بفنادق شرم الشيخ تبلغ أكثر من 70% خلال العيد، منوها بأن الشركات السياحية والفنادق قدمت عروضا تحفيزية لجذب المواطنين المصريين، مشيرا إلى أن السياحة الإيطالية والأوكرانية تتواجد بقوة بشرم الشيخ خلال الفترة الحالية، موضحا أن نسب الأشغال بمدينة مرسى علم ستبلغ نحو 85% خلال العيد وذلك لتواجد أعداد كبيرة من السياح الألمان والبولنديين خلال تلك الفترة.

وقال حسين شكرى، مدير أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، إن نسب الإشغال بفنادق القاهرة والجيزة خلال العيد ستتجاوز الـ 70%، مشيرا إلى أن السائح السعودى يأتى فى المركز الأول بالنسبة للجنسيات المتواجدة خلال تلك الفترة، يليه السائح الكويتى والإنجليزى والصينى والياباني، كاشفا عن أن السياح العرب هم الأكثر تواجدا خلال تلك الفترة بالعاصمة، منوها بعدم وجود أعداد كبيرة من المصريين بفنادق القاهرة خلال تلك الفترة.