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محافظ الجيزة يكرم قادة المستقبل بالمحافظة

محافظ الجيزة يكرم قادة المستقبل بالمحافظة

إيقاف موظفين بـ"تموين الأقصر" عن العمل بتهمة التربح

إيقاف موظفين بـ"تموين الأقصر" عن العمل بتهمة التربح

وفاة خفير خلال مشاركته في معاينة حادث قتل شاب لزوجته بعد 4 شهور من الزواج

وفاة خفير خلال مشاركته في معاينة حادث قتل شاب لزوجته بعد 4 شهور من الزواج

مدبولي: سيكون لدينا مليون مواطن انتقل من العشوائيات لأماكن لائقة نهاية 2019

مدبولي: سيكون لدينا مليون مواطن انتقل من العشوائيات لأماكن لائقة نهاية 2019

9500 طالب من الشهادات المعادلة يسحبون أوراق تنسيقهم

9500 طالب من الشهادات المعادلة يسحبون أوراق تنسيقهم

عيد الأضحى يرفع حجوزات الفنادق في مصر.. والإسكندرية "كاملة العدد"

عيد الأضحى يرفع حجوزات الفنادق في مصر.. والإسكندرية "كاملة العدد"

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أم دهب تروي لـ"الوطن" كواليس "بطلة كل يوم": 4 سنين بدور على الصفر

أم دهب تروي لـ"الوطن" كواليس "بطلة كل يوم": 4 سنين بدور على الصفر

نورهان مادخلتش "هندسة" فحولت المسجد الأقصى إلى عقلة إصبع

نورهان مادخلتش "هندسة" فحولت المسجد الأقصى إلى عقلة إصبع

"محدش بيعمر".. الزمالك يغير 8 حراس مرمى في آخر 10 سنوات

"محدش بيعمر".. الزمالك يغير 8 حراس مرمى في آخر 10 سنوات

سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

صور.. أيقونة السلام بشرم الشيخ.. الأطول عالميا وتجذب السائحين

صور.. أيقونة السلام بشرم الشيخ.. الأطول عالميا وتجذب السائحين

"كانيباليزم".. هل مازالت رغبة أكل لحوم البشر مختبئة داخلنا؟

"كانيباليزم".. هل مازالت رغبة أكل لحوم البشر مختبئة داخلنا؟

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