محافظ الجيزة يكرم قادة المستقبل بالمحافظة

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدفعة الأولى من قادة المستقبل بالمحافظة، والذين اجتازوا الدورات التدريبية التى نظمتها وزارة التنمية المحلية لعدد من العاملين بالمحافظات بعنوان "نحو بيئة معرفية ومستقبل أفضل في المحليات ".

وقال المحافظ خلال التكريم إن المحافظة تسعى لدعم القدرات وتدريب العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن للاستعانة بهم في رفع كفاءة العمل بعدد من القطاعات التي تعاني من نقص الخبرات والعمالة المدربة، مشيدًا باجتياز المكرمين للدورات التدريبية لقادة المستقبل، ومؤكدا دعمه الكامل لثقل مهاراتهم وقدراتهم العملية؛ لأهمية ذلك فى رفع كفاءة منظومة العمل.

وأضاف راشد أن المحافظة تتعاون مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خطط تطوير القدرات الوظيفية للعاملين بالوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك ضمن برامج تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية على مستوى المحافظات. شمل تكريم المحافظ كلاً من المهندسة منى حامد مدير عام الإدارة العامة للاتصال، ومحمود إسماعيل مدير الشئون القانونية بالبدرشين، وهاني عبدالحميد نائب رئيس حي الوراق، وتوفيق جمال توفيق بالشئون القانونية بالمحافظة، وهاني محمد عبدالقوى وكيل الإدارة العامة للموارد البشرية، وأشرف السيد عوض، ومحمد حسني محمد، وعلي محمد محمد من مكتب اللواء المحافظ .