هادية حسنى: أدعو الشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم بدلاً من الانتقاد المتواصل

تُثير لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة «هادية حسنى» طاقة إيجابية فى أى محيط توجد به، فهى أيضاً مدرس مساعد بالجامعة البريطانية، وعضو مجلس إدارة تحت السن بنادى الزهور، وممثلة المرأة الأفريقية بالاتحاد الدولى. قصة نجاح «هادية» اصطدمت بعثرات عدة، حيث أُصيبت بغضروف فى الركبة منعها مؤقتاً من ممارسة رياضتها المفضلة، لكنها رفضت الاستسلام، وبدأت رحلة نجاح جديدة، تحكى بعض تفاصيلها لـ«الوطن» فى هذا الحوار:

حدثينا عن قصة نجاحك والتحديات التى واجهتِها؟

- توقفت لمدة عام عن الرياضة إثر إصابتى بغضروف فى الركبة، لكننى لم أستسلم، وخضعت لعملية جراحية استأنفت بعدها ممارسة لعبة «الإسكواش».

وماذا عن لعبة الريشة؟

- حصلت على بطولة الجمهورية فى «الريشة»، ثم أصبحت بطلة العرب، وبطلة أفريقيا، وممارسة الرياضة تدفعك إلى تخطى أى صعوبات.

هل سبق لكِ المشاركة فى مؤتمر الشباب؟

- نعم، شاركت فى مؤتمر الشباب السابق، ومنتدى شباب العالم، وأرى أنها فرصة جيدة لتواصل الدولة مع الشباب، بالأخص حال خروج المؤتمر بتوصيات للمشاكل التى تتم مناقشتها، وفى المقابل يعرض الشباب بعض السلبيات التى تواجههم فى رحلتهم العملية.

بطلة "الريشة": المؤتمر يقرب وجهات النظر بين الدولة والمواطنين

ما أبرز شىء يعجبك فى مؤتمرات الشباب؟

- المحاكاة التى تقام بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعضاء الحكومة والشباب، وأرى أن النقاشات التى تدور تسهم فى تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، وتساعد على فهم أمور كثيرة، كما أنها مفيدة وتؤهل الشباب للمستقبل.

ما نصيحتك للشباب؟

- أُذكرهم بالمقولة الشهيرة «من خرج من داره اتقل مقداره»، فمصر ليس لها مثيل، وقد سافرت بلداناً كثيرة لكنى لم أجد مثل احتضان الوطن، ومهما واجهنا من صعوبات ومشاكل فمن واجبنا الاجتهاد لتحسين الأوضاع التى نشكو منها، بدلاً من توجيه اللوم والانتقاد معظم الوقت، أو البحث عن هجرة وعمل فى الخارج.