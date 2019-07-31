قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحصل على مبالغ هائلة بسبب الأفلام التي تنتجها، وهذا شكل من أشكال تقديم الدولة للعالم مثل الإعلام تمامًا، موضحًا أن مصر تتحرك في طريق إصلاح منظومة الإعلام بشقيه الاقتصادي والفني.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسه "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يعمل في الفترة الحالية على تشجيع الشباب والشابات على الظهور في الإعلام، "أنتم ملاحظين أننا بنقدم وجوه إعلامية شابة، متابعا: "مش هوعدكم بحاجة دلوقتي، بس إحنا بدأنا في تطوير المحتوى وخلال سنتين أو ثلاثة هيبقى المحتوى أفضل كتير من الواقع ده".

وأشار إلى أن الإعلام لا يقتصر على كونه تليفزيون وراديو فقط، حيث إن هذه الوسائل ليست المعنية فقط بتوصل المعلومات للمواطنين، "إحنا مهتمين إننا نتحرك بيها عشان نواكب العصر اللي إحنا عايشين فيه، هنكون في مكان أفضل بكتير من المكان ، بشكل آخر".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.