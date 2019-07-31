قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تنفذ منشآت كبيرة الحجم من الناحية الاقتصادية، مثل مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، أو على الأكثر نصف العام المقبل، ومدينة أخرى مصغرة في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف السيسي، خلال جلسه "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر السابع للشباب، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة أنشئت عددًا من المتاحف مثل المتحف المصري الكبير، متحف الحضارة، متوعدًا أنه خلال عامين من الآن سيجد الجميع أن الدولة تتحرك بقوة في الشق الثقافي والحضاري.

وتابع: "مش هنقول إننا بنتحرك بشكل يسعدكم، بس إحنا بناخد بالأسباب اللي تجعلنا نعمل طفرة".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.