قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك اهتمام من الدولة بالألعاب الفردية إلى حد كبير، وتسير في هذه الأمر بشكل مناسب، وكذلك دعم الألعاب الجماعية، مضيفًا: "بس كرة القدم هي اللي في مصر يعني فيه اهتمام كبير بيها، وكان فيه حالة من عدم الاستقرار في الدولة الفترات السابقة الأمر الذي أثر بشكل كبير على حضور الجماهير للمباريات".

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الكرة لم تُصبح هواية بل أصبحت صناعة، وهناك دول استطاعت تحقيق مكاسب هائلة من هذه الصناعة.

وأكد الرئيس: "فيه أندية تقدر تشتري لاعب بـ 100 مليون يورو، ومعندهمش مشكلة ومش بياخدوا جنيه من الدولة بالمناسبة".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.