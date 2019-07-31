تقدم مزارع يقيم دائرة مركز دارالسلام بسوهاج، ببلاغ لمركز الشرطة يتهم فيه طبيب مسالك بولية وطبيب تخدير بالتسبب في وفاة ابنته البالغ من العمر 4 سنوات أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة حصوة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام بتقدم المواطن "أبوالقاسم.م.ع" 36 عاما مزارع، ويقيم بناحية قرية المراشدة دائرة المركز، ببلاغ حمل رقم 3464 إداري المركز، اتهم فيه الطبيب "نسر.ر" طبيب مسالك بولية، و"أحمد.ح.ا" طبيب تخدير، بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته ندى 4 سنوات، داخل عيادة الأول الخاصة بدائرة المركز، أثناء إجراء عملية جراحية لها لإزالة حصوة من الكلى.

وأضاف في بلاغه، أن ابنته توفيت عقب تخديرها مباشرة بسبب جرعة بنج ذائدة ولم يتم إجراء العملية الجراحية لها، لأنها توفيت، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.

وأكد مصدر بمديرية الصحة، أن عيادة الطبيب غير مرخصة، تم إدراجها ضمن العيادات المقرر إغلاقها بمعرفة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، وتم مخاطبة الأجهزة الأمنية لغلقها، وتم إرجاء القرار بسبب الدواعي الأمنية، مشيرًا إلى أنه سيتم مخاطبة الأمن لغلق العيادة بعد الواقعة.