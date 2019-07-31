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الرئيس: مناقشات الشباب راقية وموضوعية.. و"جمعهم حب الوطن"

الرئيس: مناقشات الشباب راقية وموضوعية.. و"جمعهم حب الوطن"

"زراعة الإسكندرية" تتابع أعمال زراعات القطن في نطاق العامرية

"زراعة الإسكندرية" تتابع أعمال زراعات القطن في نطاق العامرية

محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير دولة كازاخستان في مصر

محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير دولة كازاخستان في مصر

"بطل الساق الواحدة": شكرت الرئيس على تكريمه.. فقال لي: مصر بتكبر بيكم

"بطل الساق الواحدة": شكرت الرئيس على تكريمه.. فقال لي: مصر بتكبر بيكم

تكليفات للحكومة وإطلاق "حياة كريمة".. السيسي يعلن توصيات مؤتمر الشباب

تكليفات للحكومة وإطلاق "حياة كريمة".. السيسي يعلن توصيات مؤتمر الشباب

السيسي: الشعب تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.. وربحت الرهان

السيسي: الشعب تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.. وربحت الرهان

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بعد انتقاده للمجاملة.. مواقف رفض فيها السيسي "الواسطة"

بعد انتقاده للمجاملة.. مواقف رفض فيها السيسي "الواسطة"

مؤتمراتهم صنعت بروتوكولا خاصا.. الشباب بجوار الرئيس والوزراء وفي أول الصفوف

مؤتمراتهم صنعت بروتوكولا خاصا.. الشباب بجوار الرئيس والوزراء وفي أول الصفوف

"قاهرو الإعاقة والسُمر ولادنا".. منصة مؤتمرات الشباب تقصف جبهة التنمر

"قاهرو الإعاقة والسُمر ولادنا".. منصة مؤتمرات الشباب تقصف جبهة التنمر

"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

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