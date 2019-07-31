وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه لشباب مصر، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السابع الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "شباب مصر الواعد وشعبيها العظيم، لقد امتزجت سعادتي بلقائكم بالأمل في تحقيق أحلامنا المشروعة، وتطلعاتنا الوطنية لمصرنا العزيزة".

وأضاف السيسي: "نقف الآن سويا على أرض عاصمتنا الجديدة، التي تمثل حلم المستقبل لوطن عزيز مستقر وثابت وقادر على احتواء أبنائه، وطن عزيز يجتاز التحديات ويعبر الصعاب بخطى واثقة، بعزيمة أمة ضحت وإدارة شعب قرر".

وتابع: "أوكد لكم اليوم وأسجلها للتاريخ، هذا الوطن العظيم يخوض معركة التحدي ويسعى للسلام والبناء في ملحمة وطنية مصرية رائعة، نخوضها جميعًا بكل شرف وصدق".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.