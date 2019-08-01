قال عبد الرحمن طه، حارس منتخب مصر لشباب اليد، إن هدفهم من المشاركة في كأس العالم كان الوصول للأدوار النهائية وهو ما تحقق: "الروح الجماعية اكتسبناها بالمباريات الودية".

وأضاف طه، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن البطولة ليست سهلة: "كلنا كنا قافلين موبايلاتنا أثناء البطولة ومكناش بندخل على السوشيال ميديا.. مش عاوزين مشاكل".

وأوضح حارس منتخب الشباب لليد، أن المعسكرات التي تم إقامتها قبل البطولة حددت مستوى المنتخب: "لعبنا مع منتخبات كتيرة وعرفنا غلطاتنا وغلطاتهم"، لافتا إلى أن الجهاز الفني وفر للمنتخب كل شيء.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب شباب اليد بعد إنجازه بتحقيق برونزية بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت في إسبانيا بعد الفوز على البرتغال خلال مباراة تحديد المركز الثالث.

وشهد المؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، تواجد المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم الأخيرة.