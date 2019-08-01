وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس مع الاحتفاظ بـ"المصرية"

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا، بمنح الجنسية الأجنبية لـ21 مواطنا، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار، اليوم الخميس، وللاطلاع عليه اضغط هنـــا.