نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 25 32

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 24 35

السويس 24 36

العريش 23 33

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 35

الفيوم 24 38

بني سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 24 39

سوهاج 28 40

قنا 26 42

الأقصر 28 43

أسوان 29 43

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 28 43

الرياض 27 45

المنامة 35 40

أبوظبي 33 44

الدوحة 33 41

الكويت 31 47

دمشق 18 37

بيروت 27 31

عمان 19 31

القدس 20 29

غزة 23 31

بغداد 28 46