افتتح نندا بون نائب رئيسة الجمهورية النيبالية، معرض الحضارات الذي أقامته السفارة المصرية على هامش الاحتفال بالعيد الوطني المصري.

وأكدت السفيرة إيمان مصطفى سفيرة مصر في نيبال، في افتتاح المعرض، تميز العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات والممتدة منذ أكثر من 62 عاما.

وأوضحت أن المعرض قائم على فكرة تشابه الحضارتين المصرية والنيبالية، نظرا لعراقة كل منهما وامتداد أثرهما لآلاف السنين، واستعرضت السفيرة المشروعات القومية التي نفذت في مصر بمعدل نمو اقترب من 6% وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقودها مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاء شعار المعرض تحت مجسم للأهرامات وجبال الهيمالايا كأقدم وأهم أثرين في حضارة الدولتين.

كما افتتح الفنان المصري عمرو علي الدين حسن معرضه، تزامنا مع احتفالات العيد الوطني، وينفرد الفنان عمرو حسن على مستوى العالم برسم لوحاته على مساحات لا تتجاوز سنتيمترات قليلة.

وفي بداية الاحتفال، أشار "بون" إلى استعداد بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر في كل المجالات، نظرا لتميز العلاقات بين البلدين، وقدم الشكر لمصر على استضافتها عشرات الطلاب النيباليين للدراسة داخل جامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة، كما حضر العيد الوطني المصري قائد الجيش النيبالي، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان النيبالي ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية من الأمم المتحدة وتجمع دول السارك وعدد كبير من رجال الأعمال.