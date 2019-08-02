أسبوع واحد تجتمع فيه بدايات الأصوام، فبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الأربعاء الماضي، صوم السيدة العذراء، بينما بدأ المسلمون، اليوم، صوم العشر الأوائل من ذي الحجة.

والعشر الأوائل من ذي الحجة، هو موعد للعالم الإسلامي مع صوم، يسبق يوم عرفة، الذي تنطلق فيه شعائر الحج، حيث يصوم المسلمون صوما ينقطعون فيه عن تناول الطعام حتى المغرب لمدة ثمانية أيام وليالٍ شريفة، يضاعف العمل فيها، ويستحب الاجتهاد في العبادة وعمل الخير خلالها.

وبحسب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ" أخرجه الترمذي في "سننه"، وفقا لموقع دار الإفتاء المصرية.

وينتهي الصوم بإفطار المسلمين في أول أيام عيد الأضحى، والذي يوافق 11 أغسطس هذا العام، كونه اليوم العاشر من ذي الحجة، والذي يحرم الصوم فيه هو وأيام التشريق الثلاثة التي تتبعه، ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ". أخرجه مسلم في "صحيحه"، حسب موقع دار الافتاء المصرية.

وعلى الجانب الآخر، واستعدادا للاحتفال بعيدها في نفس الشهر، بدأ الأقباط الكاثوليك، الأربعاء الماضي، ما يعرف بـ"صيام العذراء"، والذي ترجع قصته إلى عودة التلميذ توما من رحلة تبشيرية في الهند، ليعلم، بعد سؤاله عن السيدة العذراء مريم، بموتها، ويطالب برؤية مكان دفنها، وليجد قبرها فارغا، ويروي لزملائه من الرسل ما رأى في رؤية لجسدها صاعدا، فيقررون الصوم 15 يوما من مطلع شهر مسرى (الشهر الثاني عشر من التقويم الشمسي الذي وضعه المصريون القدماء، وعرف فيما بعد بالتقويم القبطي) وحتى منتصفه، ليصبح بذلك يوم 16 من شهر مسرى عيدا للعذراء، واحتفالا بختام صومها، وذلك بحسب موقع الأنبا تكلا القبطي.

وساق الموقع أسباب الصوم، طلبا لشفاعة القديسة، وتيمنا بتبجيل السيدة العذراء مريم، لتقلدها مكانة روحية مرتفعة لا ترفعها إلى حد الألوهية، كما يُعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية والذي يرجع تاريخ إعلانه إلى عام 1950.

ولا يتبع هذا الصوم، المفهوم الدارج للصوم بالانقطاع عن تناول المأكولات أو المشروبات لعدد معين من الساعات يعقبها الإفطار، إذ يعني هذا الصوم عند الأقباط الكاثوليك الانقطاع عن تناول اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، مع السماح بتناول الأسماك والمنتجات البقولية طيلة فترة الـ15 يوما، ويتبعها الإفطار على اللحوم والأغذية الممنوعة في فترة الصوم، بحسب موقع كاتدرائية القديسة مريم بليفونيا.