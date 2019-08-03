تصدر ألبوم الفنان رامي صبري الجديد "فارق معاك" مؤشرات البحث عبر موقعي التدوينات القصيرة "تويتر"، والفيديوهات "يوتيوب"، وذلك عقب طرحه مع شركة "نجوم ريكوردز" بساعات قليلة، وتفاعل الجمهور مع الأغنيات التى تم تقديمها في الألبوم.

ألبوم رامي صبري "فارق معاك"، مكون من 12 أغنية، إنتاج "نجوم ريكوردز"، هي: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل.

كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".

وطرحت "نجوم ريكوردز"، من قبل أغنية "أنا بابا"، ثم بعد ذلك "حاول تنساني"، بشكل استباقي قبل طرح الألبوم بالكامل، ولاقت الأغنيتين تفاعل وإعجاب الجمهور وحققتا نسبة مشاهدة كبيرة.