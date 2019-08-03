عكاشة: مصر فيها حزب لكل مليون مواطن.. محتاجين 3 فقط

قال الدكتور توفيق عكاشة، إن الأحزاب تعد أحد أفرع النظام الاجتماعي الهامة، متابعا: "أنا محتاج على الأقل 3 أحزاب قوية وفقا للنظام الديمقراطي العالمي.. حزب يميني وحزب وسطي وحزب يساري اللي بيمثلوا 3 اتجاهات".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامجه "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تمتلك أكثر من 100 حزب، "عندنا لكل مليون مواطن حزب"، موضحا أن أفكار الأحزاب جميعها منبثقة من بعضها البعض، "كل واحد عايز يعمل زعيم" وهو ما يؤثر بدوره على الحياة السياسية المصرية.

وتابع: "الأعداء المتربصين بمصر نفذوا إليها، وعملوا غسيل أموال في عدد كبير من الأحزاب التي تم تأسيسها، الحمدين دفعوا فلوس لأحزاب اتأسست، وأم تميم كانت عاملة واجب جامد في تأسيس الأحزاب"، مشيرا إلى أن مصر كان بها فوضي اجتماعية عارمة وهو ما عكس وجود كل هذه الأحزاب في مصر، التي أسس بعضها عدد من الأعداء.