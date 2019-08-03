عكاشة: المدرب الوطني عنده حماس وانتماء المصريين

قال الدكتور توفيق عكاشة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث خلال مؤتمر الشباب السابع، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة عن ضرورة الاستعانة بمدرب وطني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، "المدرب الوطني لديه شعور لأنه مصري، وعنده إحساس وحماس وفخر وانتماء المصريين".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامجه "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المدرب القادم سيعيد بناء الفريق، ويكلف بتقديم كوادر تدريبية تتولى من بعده تدريب المنتخب، متابعا: "في فرق بين تدريب المنتخب القومي وتدريب الأندية، كل واحد شايل فانلته بس المنتخب شايل مصر".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين مدير فني وطني لتدريب المنتخب، خلال الفترة المقبلة، دون النظر للمدرب الأجنبي خلال مؤتمر الشباب السابع والذي اقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.