جهود الأمن في 24 ساعة: ضبط 27 قطعة سلاح ناري و106 قضايا مخدرات

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط عدد 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما، وذلك على النحو التالى:

(4) بنادق آلية.

(7) بنادق خرطوش.

(16) فرد محلى.

(73) طلقة مختلفة الأعيرة .

(5) خزينة.

(182) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام

تنفيذ 49259 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(162) حكم جناية.

(14706) حكم حبس جزئي.

(3185) حكم حبس مستأنف.

(24619) حكم غرامة.

(6587) حكم مخالفة.

قضايا المخدرات

ضبط (106) قضية مخدرات بحوزة (112) متهم، ضُبطت كالآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 33.750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (2.985 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1.384 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (505 جرامات).

كمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام).

(1667) قرص مخدر.

ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين

تم ضبط 28 متهما، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضم (13) متهم، ارتكبوا (15) حادث سرقة متنوع، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (488) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (74) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (28718) مخالفة مرورية متنوعة، (1440) مخالفة مرافق متنوعة. فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (20) قضية مصنفات متنوعة.

كما تم ضبط 28718 مخالفة مرورية، و1440 مخالفة مرافق وتنفيذ 49259 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.