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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

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متابعات ميدانية مستمرة لمواقف الإسماعيلية لمنع التلاعب في التسعيرة

متابعات ميدانية مستمرة لمواقف الإسماعيلية لمنع التلاعب في التسعيرة

"القاهرة" تستعد لعيد الأضحى بالتصدي لمخالفات البناء وإزالة القمامة

"القاهرة" تستعد لعيد الأضحى بالتصدي لمخالفات البناء وإزالة القمامة

وزير الخارجية يتوجه غداً إلى بغداد لبحث التعاون بين مصر والعراق والأردن

وزير الخارجية يتوجه غداً إلى بغداد لبحث التعاون بين مصر والعراق والأردن

عاجل.. رفض استئناف "فتاة العياط" واستمرار حبسها احتياطيا

عاجل.. رفض استئناف "فتاة العياط" واستمرار حبسها احتياطيا

انخفاض أسعار اللحوم في أسيوط قبل عيد الأضحى

انخفاض أسعار اللحوم في أسيوط قبل عيد الأضحى

منطقة الوقوف فيها يوم عرفة يبطل الحج.. "البحوث الإسلامية" توضحها

منطقة الوقوف فيها يوم عرفة يبطل الحج.. "البحوث الإسلامية" توضحها

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"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

"كيما 2".. "عزيمة البناء" تحوّل رمال أسوان الناعمة إلى قلعة صناعية

"كيما 2".. "عزيمة البناء" تحوّل رمال أسوان الناعمة إلى قلعة صناعية

أسعار العملات اليوم السبت 3-8-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 3-8-2019 في مصر

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