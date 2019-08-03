اعترف الأب المتهم بقتل ابنته في مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، أمام النيابة العامة بالمركز ـ والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق- أنه تعدى على ابنته بالضرب لرغبته في إجبارها على تنفيذ مطالبه، نافيا وجود أي نية أو قصد للقتل، قائلا: "أنا مكنتش أقصد أموتها، أنا كنت عاوزها تسمع الكلام وتهتم بنظافة المنزل وتربية الطيور".

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة إبراهيم بوصول بلاغا يفيد بوفاة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا داخل منزل أسرتها بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، والاشتباه في وفاتها جنائيًا.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين وجود آثار اعتداء بالضرب على الفتاة، وجرى ضبط والدها للاشتباه في وفاتها جنائيًا.

وتبين قيامه بالاعتداء عليها بضرب أدى إلى موت، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة كما قررت حبس الأب 4 أيام.