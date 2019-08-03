أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بالبرلمان، بتصريحات الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، التى أكد فيها أن مصر لا يمكن أبدا أن تفرط فى دور العبادة، مؤكدا أن الدكتور صلاح حسب الله "أصاب كبد الحقيقة" وعبر عن جميع أعضاء مجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، حين أكد أن كنائس مصر لا تباع ولا تشترى.

وأعلن "حساسين"، فى بيان له اليوم، تأييده التام لتأكيد الدكتور صلاح حسب الله أن ذلك الأمر تجلى فى الحكم التاريخى غير المسبوق عالميا، باعتباره الحكم القضائي الأول من نوعه على مستوى دول العالم، الذى أصدره القاضي الجليل المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر بيع الكنائس أو هدمها، وأوجب ترميمها، حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد تأسيسا على أن دور العبادة متى أقيمت فيها الصلاة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا ترد عليها تصرفات البشر، ولا يجوز تغيير الأغراض الدينية إلى دنيوية، وأكد أن كنائس مصر لا تباع ولا تشترى.

وقال الدكتور سعيد حساسين إن هذا الحكم من القضاء المصرى الشامخ هو رد قاطع وحاسم على أن مصر دولة حريصة كل الحرص على حماية دور العبادة وقدسيتها، وأنها تؤكد المقولة الشهيرة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن"، مؤكدا أن العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأن مصر واحدة من أفضل دول العالم في ما يتعلق بالأوضاع الدينية وحرية العقيدة وحرصها على حماية جميع دور العبادة.