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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

أحدث الأخبار

إصابة شخصين في حادث تصادم بالعبور

إصابة شخصين في حادث تصادم بالعبور

في ذكرى ميلادهما.. 5 أفلام جمعت مديحة كامل ورشدي أباظة

في ذكرى ميلادهما.. 5 أفلام جمعت مديحة كامل ورشدي أباظة

تحرير 121 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق في المنيا

تحرير 121 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق في المنيا

وكيل الصحة بالإسكندرية يستعرض نتائج حملة "صحة المرأة" خلال شهر يوليو

وكيل الصحة بالإسكندرية يستعرض نتائج حملة "صحة المرأة" خلال شهر يوليو

رفع 270 طن قمامة وإزالة واسترداد 26 حالة تعدِ في المنيا

رفع 270 طن قمامة وإزالة واسترداد 26 حالة تعدِ في المنيا

"جوازات السعودية": زيادة عدد الحجاج 120 ألفًا عن العام الماضي

"جوازات السعودية": زيادة عدد الحجاج 120 ألفًا عن العام الماضي

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راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

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