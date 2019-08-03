وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، لضبط الأسعار والتأكد من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية والسلع المدعمة، ومكافحة الغش الغذائي والعمل على حل كافة المشاكل التى تواجه المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز إيتاي البارود ودمنهور وشبراخيت، حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بالبحيرة، أسفرت عن ضبط 205 كيلو لحوم فاسدة بمحلات جزارين ببندر وقرى إيتاى البارود، وتحرير 3 محاضر لمحلات جزارة، كما تم ضبط مصنع سناكس غير مرخص.

كما تم ضبط 9600 زجاجة عصير مجهولة المصدر وبدون بيانات، 140 كرتونة صبغة شعر مصنعة من مواد ضارة وغير مصرح بها ومجهولة المصدر أثناء توزيعها بسيارات فرع لشركة غير مرخصة - 40 كرتونة أدوية بيطرية بما يعادل 640 عبوة مستوردة من فيتنام بدون أي مستندات، داخل ثلاجة غير مرخصة - 2 طن من الأجبان داخل ثلاجة بدون رخص ومنتهية الصلاحية - 76 كيس سكر تمويني مدعم - 15 كجم زيت داخل مخبز أفرنجي وحلوى من عجين غير مرخص.