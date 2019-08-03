قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول بالثانوي العام للناجحين بالشهادة الإعدادية إلى 214 درجة، بدلا من 220 درجة؛ وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور، بعد دراسة لأعداد الطلبة المقبولين، للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، وحتى لا تؤثر على سير العملية التعليمية.أشرف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم على الدراسة، وجاء ذلك عقب اعتماد اللواء خالد عبدالعال نتيجة أداء امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح 88.5% حيث تقدم 25923 طالبًا نجح منهم 22946، وبلغت نسبة نجاح الطلاب الدولية 96.2%، حيث نجح 125 طالبًا من إجمالي 13، كما بلغت نسبة نجاح الرياضية الإعدادية 75.6%، وبالنسبة للمكفوفين 90%، أما القسم المهني فبلغت نسبة النجاح 85.5%، وبلغت نسبة النجاح 100% لطلبة الصم وضعاف السمع.