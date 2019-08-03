4 مشروعات سكنية لشركات قطاع الأعمال تدخل سباق الاستثمار العقاري

تتجه شركات الإسكان بقطاع الأعمال لتحقيق انطلاقة جديدة بسوق الاستثمار العقاري، عبر طرح حزمة متنوعة من المشروعات السكنية بأفضل المواقع بالشروق والمعادى ونيو هليوبوليس وطريق الإسماعيلية والسادس من أكتوبر، من خلال محفظة الأراضي التي تمتلكها شركات الإسكان التابعة للقابضة للتشييد والتعمير.

وتضم الشركات (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة المعادى للتنمية والتعمير، وشركة النصر للإسكان والتعمير)، حيث تعمل هذه الشركات حالياً على طرح عدد من المشروعات السكنية المتميزة بتصميمات جديدة تلائم احتياجات المستهلك الحالى وتتوافق مع آليات التنمية العمرانية.

وتركز شركات الإسكان بقطاع الأعمال فى تطوير مشروعاتها الجديدة على تنفيذ فكر الكومباوند وتنويع حجم الخدمات المتاحة من نوادٍ اجتماعية ومراكز صحية ومدارس تعليمية وحضانات للأطفال، فضلاً عن مضاعفة مساحة المسطحات الخضراء بالمشروعات، وهو ما يتواكب مع فكر التطوير العقاري في الوقت الراهن، الذي يركز على نشر ثقافة الكومباوند والتجمعات السكنية متكاملة الخدمات، حيث تمتلك هذه الشركات سابقة خبرة قوية وتمثل أوائل الكيانات التي ساهمت في تعمير الأحياء السكنية الراقية، كحي مصر الجديدة وحي المعادي، وتسعى الشركات لمواكبة التغييرات في الوقت الراهن مع الدخول لسوق المنافسة العقارية بقوة اعتماداً على محفظتها العقارية، التي تضم أفضل المواقع الجاذبة للعملاء، فضلاً عن تحقيق مستهدفاتها في تحقيق عوائد استثمارية قوية.

ولا تزال شركات الإسكان بقطاع الأعمال تمتلك من الثقل والكفاءة في السوق ما يُمكنها من التوسع خلال الفترة المقبلة، حيث تحتفظ هذه الشركات بقاعدة جيدة من العملاء لثقتهم في تاريخ الشركة وسابقة أعمالها بالسوق، فضلاً عن ملكيتها للأراضي التي يتم تطويرها، وينشر "الوطن الاقتصادى" بالتعاون مع شركة "ريل مارك" للتسويق العقاري نماذج المشروعات السكنية التي تتنافس حالياً مع شركات القطاع الخاص، وتبرز فكر شركات الإسكان بقطاع الأعمال في الوجود بقوة بالسوق العقارية، والاستفادة من النمو القائم بالقطاع، حيث تُمثل شركة "ريل مارك" إحدى الشركات الحديثة العاملة بنشاط التسويق العقاري والتابعة للقابضة للتشييد والتعمير، وتم إنشاؤها منذ عامين في إطار خطة "القابضة للتشييد" بدفع شركات الإسكان والإنشاءات للتوسع بقوة بنشاط الاستثمار العقاري ومواكبة احتياجات السوق، فضلاً عن تحقيق مستهدفاتها بنمو محفظة الأعمال وزيادة العوائد الاستثمارية المحققة.

وتتميز هذه المشروعات بارتفاع نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية بها واقترابها من التسليم للعملاء، فضلاً عن تنافسية الأسعار، التي تبدأ من 6 آلاف جنيه للمتر كحد أدنى وتصل آجال السداد المتاحة أمام العملاء لنحو 7 أعوام، حيث تشهد محفظة أعمال شركات الإسكان بقطاع الأعمال نسباً إنشائية جيدة للغاية، وهو ما يجعلها الواجهة الأفضل لشريحة جيدة من العملاء من فئات متوسطي وفوق متوسطي الدخل لسرعة تسليمها، كما تلتزم شركات الإسكان التابعة للقابضة بطرح تسويق مشروعاتها عقب الانتهاء من الحصول على التراخيص الرسمية للبناء وإنهاء إجراءات استصدار القرار الوزاري والترتيبات الخاصة بالتجهيز للأعمال التنفيذية.