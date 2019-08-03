الآثار: انتهاء فك جدران مقبرة توتو بسوهاج قبل نقلها للعاصمة الإدارية

رغم الجدل ورفض الأثريين، أعلنت وزارة الآثار الانتهاء من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدا لنقلها لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناءً على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على نقلها.

وتم إضافة جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.

وعُثر على مكان هذه المقبرة ومدخلها عام 2018 أثناء عملية القبض على أحد العصابات خلال محاولتها الحفر خلسة في المنطقة الواقعة خارج التل الأثرى بمنطقة الديابات، والذي لا يتبع المجلس الأعلى للآثار.

وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات، تسلمت وزارة الآثار الموقع وبدأت أعمال التنقيب الاثري والعلمي عن طريق بعثة أثرية مصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، أسفرت عن العثور على باقي أجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات.