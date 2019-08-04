12 سبتمبر.. انطلاق معرض "فرانكفورت" للسيارات

معرض فرانكفورت من أهم معارض السيارات في العالم، حيث تتجه إليه أنظار عشاق السيارات، وهو المعرض الأكثر أهمية في عالم التنقل، وتمّ تنظيمه للمرة الأولى في العام 1897، وعرضت فيه 8 سيارات، ومن وقتها استمر المعرض حتى أصبح حدثا كبيرا كل عام، ويقام هذا العام من 12 سبتمبر حتى الأحد 22 من الشهر ذاته.

ومنذ العام 1991 يقام المعرض في السنوات الزوجية في هانوفر، وفي السنوات الفردية في فرانكفورت، وهو مفتوح للمحترفين والزوار من القطاع الخاص، ويستخدم المصنّعون المعرض بانتظام لتقديم سيارات ومنتجات جديدة وكذلك دراسات ونماذج لأول مرة.

والمعرض من أهم المنصات لمطوري وشركات صناعة السيارات في العالم، ويتم تسليط الضوء فيه على كل ما هو جديد في عالم السيارات، ومن المتوقع أن تكون أهم موضوعاته في هذا العام هو التنقل الكهربائي والسيارات المتصلة.

وفي العام 2017 استمر معرض فرانكفورت على مدى 11 يومًا من 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، وشارك فيه نحو 994 عارضًا من 39 دولة وزاره نحو 800 ألف من المهتمين في عالم السيارات.