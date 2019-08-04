سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق نشب بمحلين لبيع الهواتف المحمولة، بشارع السنترال، وسط مدينة الفيوم، صباح اليوم، دون إصابات أو وفيات.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من قوات الحماية المدنية بالمحافظة، بتلقي بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بأحد المحال التجارية، بشارع السنترال، وسط مدينة الفيوم.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالمحافظة، إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق بأحد محال بيع الهواتف المحمولة، بسبب أحمال زائدة على الكهرباء، واشتعلت النيران في عدد من البضائع بالمحل، وانتقل الحريق لمحل للهواتف المحمولة أيضا، بجواره، وأغلقت قوات الشرطة حركة المرور بالشارع، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون إصابات أو وفيات.

حرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة للتحقيق.