قال محمد حسن ولد لبات، المبعوث الأفريقي في السودان، إن التوقيع على الإعلان الدستوري يعبر عن تلاحم الشعب مع القوات المسلحة.

ودعا "حسن"، خلال كلمته على هامش التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بين قوى الحرية والمجلس الانتقالي، السودانيين مدنيين وعسكريين، أن يبقوا أوفياء لروح ثورتهم المجيدة، معتبرًا إياها كتابة التاريخ الحقيقية خلال هذه الفترة الانتقالية.

وشدد على ضرورة احترام القوات المسلحة السودانية، معتبرًا أن أي محاولة للمساس بها يعد مساسًا بصلب الوجود الوطني السوداني.

وأضاف أنه يجب على مختلف الأطراف السودانية الحفاظ على استقلال بلادهم بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.