استجابة لأولياء الأمور وحرصًا على مصلحة الطلاب، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للمرة الثانية اليوم الأحد 4 أغسطس 2019.

وتستعرض "الوطن" شروط التقدم لمدارس المتفوقين STEM ومدارس المتفوقين بعين شمس على النحو التالي:

أولًا: مدارس المتفوقين

1- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 أكتوبر 2019 عن 18 عاما.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019.

3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر، تعادل 98% من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد هي: "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم".

ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر، بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من 3 مواد هي المشار إليها في الفقرة السابقة.

4- تسدد مقابل أداء خدمة على النحو التالي:

50 جنيهًا فقط للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على حساب رقم (1543070416719000014) بجميع فروع البنك الأهلي المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

تتسلم الإدارات والمديريات التعليمية، الإيصالات، ويتم إرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (24 ع ح) ولا إيصال 123( ث ع).

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM1

- الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام نفسه من جميع محافظات الجمهورية ومستوفي شروط التقدم.

2- الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي في ذات العام، والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، حتى لو لم يكن مستوفيا شرطي المجموع الكلي والدرجات النهائية في مادتين أو مادة واحدة على الأقل من مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بعد تقديمه ما يفيد رسميًا حصوله على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي.

3- الطالب المتقدم للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي، حتى لو لم يحصل عليها، تحجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه، وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي، يتم صرف النظر عن هذا الاختبار، وتصعيد التالي.

4- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية بمصر، وتمت مناظرة أو معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات، شريطة استيفاء شروط التقدم.

5- الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة غير معادلة للمنهج المصري، حال حصول على شهادة امتحان تحديد المستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها محل سكنه، واستيفاء شروط التقدم.

6- الطالب المصري الذي أدى الامتحانات بنظام أبنائنا بالخارج في القنصليات المصرية.

ثانيًا: مدراس المتفوقين بعين شمس

1- ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر 2019 عن 17 عامًا.

2- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019 في ذات العام.

3- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع 252 فأكثر بنسبة 90% للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

4- يتم تسديد الرسوم الآتية:

- 50 جنيهًا للطلاب الراغبين في التقدم لأداء الامتحان المؤهل للالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

- يسدد الطالب هذه الرسوم تحت حساب 1543070416719000014 بجميع فروع البنك الأهلي المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

- تقوم الإدارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

- لا يقبل سداد الرسوم بحوالة بريدية أو إيصال 23 ع ح أو إيصال 123.