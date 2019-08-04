أكد أعضاء بمجلس النواب أن السياحة الداخلية لمصر، تعد أمرًا ضروريًا ووسيلة هامة لتنشيط حركة السياحة، وانعكاسها الإيجابي على الأمن القومي للدولة المصرية.

وطالب أعضاء البرلمان، بضرورة أن يكون هناك رؤية وخطة واضحة للترويج للسياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين علي زيارة المعالم والأماكن التاريخية والأثرية.

النائب حسنى حافظ عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، قال إن الحركة السياحية الداخلية بحاجة إلى الاهتمام بها والترويج لها إعلاميًا بالأندية ومراكز الشباب، لتوعية الناس بالمعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تتميز بها مصر.

وشدد "حافظ"، علي ضرورة نشر الوعي السياحي داخل مصر، لما له من انعكاسات ثقافية واجتماعية وفكرية بين أبناء المجتمع، مطالبًا الحكومة بضرورة أن يكون هناك خطط تسويقية للنهوض بالسياحة الداخلية وتقديم تسهيلات للمواطنين وخدمات سياحية بأسعار مخفضة، لتشجيعهم علي زيارة الأماكن السياحية والأثرية داخل بلدهم.

النائب محمود الحفني، عضو مجلس النواب، قال لـ "الوطن"، إن هناك فئات ذات قدرات مادية مرتفعة، يلجأون للسفر إلى الخارج للسياحة والترفيه عن أنفسهم، ومن ثم يجب أن تستهدف الحكومة هؤلاء وجذبهم لزيارة الأماكن السياحية بمصر.

وأشار "الحفني"، إلى أن هناك فئات أخرى سواء من الطبقة المتوسطة، أو الطلاب الذين يذهبون لرحلات صيفية مع أصدقائهم، يجب أن تتوجه الحكومة إليهم وتقدم لهم خدمات مميزة لتشجيعهم على زيارة الأماكن الهامة للتعرف على بلدهم، ويتطلب الأمر من الحكومة أن تضع هذا الأمر نُصب أعينها، ويكون هناك دعاية حقيقية عن الأماكن التي من الممكن أن يذهب إليها المصريين بأسعار مناسبة، وأن تقوم شركات السياحة بتقديم رحلات بأسعار مخفضة.

أما النائب أبو بكر غريب عضو مجلس النواب، أكد أن السياحة هي أحد أهم عوامل الدخل القومي، ويجب الاهتمام بالسياحة الداخلية، وخلق وعي سياحي بين المواطنين، خصوصًا الطلاب صغار السن، وتوعيتهم بأهمية السياحة وأهمية السفر داخل بلدهم للتعرف على حضارتها وثقافتها والأماكن السياحية بها.

وطالب "غريب"، بضرورة أن يكون هناك برامج سياحية في الإعلام، وأن يكون هناك تنسيق بين الفنادق وشركات السياحة لتقديم تسهيلات للمواطنين بأسعار مخفضة، كنوع من التشجيع علي السياحة الداخلية.