أجّلت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على حكم محكمة القضاء الإداري، والمتضمن إلزام المجلس بإعادة بث قناة LTC والترخيص للقناة لجلسة 8 سبتمبر المقبلة.

كانت سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة Ltc، أقامت دعوى تطالب بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف بث القناة، وإلغاء قرار المجلس والموافقة على تجديد ترخيص قناة Ltc الفضائية وإلزام الجهة الادارية المصروفات، واختصمت الدعوى رقم 26480 لسنة 73 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظم الإعلام.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قرر وقف بث قناة LTC الفضائية لاتهام القناة بارتكاب بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتُمثل إهانة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأصدر المجلس قرارًا بوقف برنامج "المشاغبة" لمدة أسبوعين، بسبب تجاوز مهني وتحويل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق، كما أحال المجلس مقدمي ومعدي برنامجي "صح النوم، وكلام في الكورة" وكذلك مدير القناة للتحقيق، نظرًا لما ورد منهم من تجاوزات ومخالفات في هذه البرامج.