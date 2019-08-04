أعلنت جامعة القاهرة، فتح باب التقدم للمدن الجامعية في العام الدراسي 2019/2020، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمدن الجامعية، خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 نوفمبر المقبل.

واعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قواعد القبول بالمدن الجامعية في العام الدراسي المقبل، والتي شملت قواعد للطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضاً الطلاب الوافدين.

وتتضمن تلك القواعد:-

- أن يكون من الطلاب المنتظمين بأقسام الليسانس والبكالوريوس بكليات جامعة القاهرة.

- أن يكون من ساكني خارج نطاق جامعة القاهرة بـ 50 كم مربع.

- أن يكون غير متزوج أو لم يسبق له الزواج.

- أن يكون ناجحاً ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد محملة من السنوات السابقة.

- ألا يكون قد سبق ووقعت عليه إحدى عقوبات المدن الجامعية، بدءًا من الإنذار.

- ألا يكون قد انتهت اقامته إداريا بالعام السابق.

- ألا يكون عليه مستحقات مالية من السنة السابقة.

- ألا يزيد سن الطالب المستجد – ثانوي عام – في أول اكتوبر عن 20 عاما.

- ألا يزيد سن الطالب المستجد – ثانوي فني أو معاهد متوسطة – في أول أكتوبر عن 22 عاما.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المدن الجامعية تستقبل كل عام ما لا يقل عن 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية توفر الإقامة والتغذية، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة للطلاب خلال فترة اقامتهم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن التسكين يتم وفقاً للشروط المعلنة والتقديرات الأعلى، وفي حالة توافر أماكن يتم تسكين التقديرات الأقل، ويتم تسكين جميع المتقدمين من المحافظات النائية (أسوان -قنا -البحر الأحمر -شمال سيناء -جنوب سيناء -الوادي الجديد -مرسي مطروح -الواحات البحرية)، ولا يتم قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى إلى جامعة القاهرة.

وأشار إلى تخصيص أماكن للطلاب للوافدين على منح تبادل ثقافي، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.

وأوضحت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين بها في العام الجامعي المقبل 2019/2020، وهي مدن للطلبة وتشمل مدينة الطلبة في منطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، ومدن للطالبات وتشمل مدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الرعاية والبيوت الخارجية.

يشار إلى أن قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة، شهد تطويراً من العام الماضي في البنية الأساسية، شملت المباني وتجهيزات المطاعم، بجانب الخدمات المقدمة للطلاب.