"الاستئناف" تحسم الجدل: الشبكة من حق العروسة وردها يستلزم موافقتها

قالت محكمة استئناف القاهرة، في حكم أصدرته، إن الشبكة التي يقدمها الخاطب لخطيبته تعتبر في حكم الهبة وتأخذ أحكامها، موضحة في الحكم في دعوى استئنافية حملت رقم 11853 لسنة 131 قضائية، أن الاختصاص في النزاع بين الخاطب وخطيبته بشأن الشبكة عند فسخ الخطبة يختص به القضاء المدني وليس محاكم الأحوال الشخصية.

وكانت الفتاة المدعية في القضية، أقامت دعواها أمام محكمة الاستئناف مطالبة بإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بإلزامها برد شبكة خطيبها السابق، واللذين انفصلا قبل إتمام الزواج وتبادل كل منهما الادعاء بأن الآخر هو السبب في فسخ الخطوبة، فقال الخاطب إن الفتاة هي ووالدها السبب في فسخ الخطبة، في حين قالت الفتاة إن الشاب هو السبب لأنه قال إنه سيسافر إلى أمريكا، وغيّر موعد الزواج.

وتبلغ قيمة الشبكة موضوع النزاع في القضية 15650 جنيها مصريا، ثمن الشبكة التي قدمت في عام 2009 عند خطبة الشاب والفتاة.

واستمرت الدعوى في المحاكم من ديسمبر 2013 حتى ديسمبر 2015 عندما صدر الحكم الاستنئافي في القضية، والذي ألغى الحكم الأول الذي ألزم الفتاة برد الشبكة وقضى برفض دعوى الشاب ضد الفتاة التي طالب فيها برد الشبكة.

وبينت المحكمة في حكمها برفض الدعوى، أن الشبكة المقدمة للفتاة تأخذ حكم الهبة وبالتالي فإن النزاع عليها عند فسخ الخطبة يأخذ أحكام الهبة والتي تستلزم موافقة الفتاة على رد الشبكة عند طلبها، وفي حالة الخلاف فإن تقدير الأمر بالنسبة لرد الشبكة يكون لمحكمة الموضوع التي تنظر الدعوى، ولذلك فإن المحكمة اطمأنت إلى أن الشاب هو المتسبب في فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج، ولذلك قضت برفض دعواه المطالبة برد الشبكة.