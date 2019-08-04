قال الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إنَّه تمّ عقد اجتماعًا ثلاثيًا ظهر اليوم، في وزارة الخارجية العراقية، يضم سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق.

وأوضح "الصحاف"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "Dmc"، أنَّه تزامنًا مع القمة الثلاثية التي عقدت فى القاهرة من قبل والتي حضرها دولة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، لتأكيد سبل التعاون الثنائي بين العراق والأردن ومصر وتبادل الرؤي والأفكار وسبل الدعم بشأن أهم الملفات، في مقدمتها التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة وأيدلوجيته.

وأشار إلى أنَّ ملفات تعزيز التعاون الاقتصادي الدول الثلاث وتقوية التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار وتنسيق المواقف بشأن أهم القضايا العربية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي، أن الاجتماع الثلاثي شمل وجهات النظر المشتركة بشأن أهم التطورات على مستوى المنطقة، وبحث أهم المتسجدات التي تتعلق بالشأن العربي، وتوحيد السوق العربية المشتركة وتبادل الدعم المشترك وتكريثه بنحو يتيح لحكومات الدول العربية الثلاث أن تكون في مصاف التعاون الاستراتيجي.

وأكّد أنَّ الاجتماع الثلاثي سيركز على مبدأين وهما تنويع الإشتراكات الاستراتيجية للعراق في دائرة تأكيد وتكريس الانفتاح المتعدد مع الدول العربية، وتنويع الدوائر الاقتصادية التي تتيح لحكومات وشعوب البلدان الثلاثة المزيد من التوجه بشأن معدلات التنمية المبتغاة؛ بما ينعكس على الشعوب بمزيد من الرخاء والاستقرار.