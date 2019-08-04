اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك من أجل بحث توطين صناعة النقل في مصر بدلًا من تجميعها، حسبما أكد الإعلامي نشأت الديهي.

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، إن تجميع الصناعات لا يوطن الصناعة ولا ينقلها والرئيس خرج من اجتماع اليوم بالتوجيه بمواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التجميع لمرحلة التوطين، مؤكدًا أن هذا يساهم في تشغيل المصانع وتوفير فرص العمل، وانخفاض استيراد الدولة وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن السيسي اجتمع أيضًا اليوم مع رئيس الوزراء و وزير النقل والإسكان ورئيس شركة "بومبارديية" العالمية للنقل، من أجل مناقشة مشروع "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن مصر تخطو خطوات غير تقليدية للنهوض في كافة المجالات.

وأوضح أن مشروع مونوريل سيساهم في تحول منطقة أكتوبر والمتحف الكبير والأهرامات وأبو الهول والفنادق التاريخية الموجودة بها مع مطار سيفنكس الجديد لعاصمة مصر السياحية، مثلما ستتحول القاهرة لعاصمة مصر التاريخية بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر الديهي، أن هذا التخطيط طويل الأجل، والنظرة بعيدة المدى تؤدي لإعادة تخطيط وتقسيم وتوجيه الميزات النسبية في جغرافية مصر، معقبًا: "لولا تدخل الرئيس مفيش حاجة هتحصل، واللي مش قادر يشتغل يتفضل يستأذن"، موضحًا أن الرئيس السيسي يرفع شعار "معندناش وقت نضيعه".