استنكر عمرو رمضان، مالك مكتبة المستشرق، ما ذكره الإعلامي عمرو عبد الحميد، حول ضبط وزارة الثقافة مقتنيات من مكتبة المستشرق، فرد عليه الإعلامي مازحًا: "لا والله .. والمصحف الشريف ما قولت ضبط، أنا قولت ضم مقتنيات من المكتبة مجبتش سيرة ضبط خالص"، على حد قولة.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه ليس مالكًا للمكتبة ولكنه أحد مالكيها، كما أن إدارة المكتبة ترجع إلى أرملة الفنان الراحل حسن كامي، ولكنه من عشاق المكتبة حيث يجلس فيها من أجل القراءة والاستمتاع فقط"، موضحًا أنه ذكر في وقت سابق أن قرار المحكمة بغلق مكتبة المستشرق يأتي في صالحه، حيث استمر الغلق لمدة 30 يومًا فقط، وبعد ذلك اعترفت النيابة العامة بصحة عقود ملكيته لمكتبة حسن كامي.

وتابع: "أنا قلت يارب المكتبة كلها تطلع مخطوطات، ودخول الدولة وضمها كتب لصالح وزارة الثقافة، لأن لو احتاجنا نبيع 86 كتاب محتاجين 86 سنة، لأن كل فترة كبيرة على ما نبيع كتاب، ولو الدولة هتتدخل بتاخد الكتب بتدفع ثمنها"، رافضًا ذكر السعر الذي عرضته عليه وزارة الثقافة من أجل اقتناء الكتب.