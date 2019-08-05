قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ مشروع المونوريل الذي ينفذ في مصر للمرة الأولى، ويقلل استخدام السيارات الخاصة خلال الانتقال من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الجزار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء قبل قليل، أنّ مصر مهتمة بوسائل النقل الجماعي باعتبارها بنية أساسية للتنمية العمرانية، لافتا إلى أنّ المشروع يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة من المركبات على البيئة.

وأوضح وزير الإسكان أنّ مصر تتحرك لتصبح دولة متطورة حديثة تقدم خدمات على مستوى عال.

من جانبها، توقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن يشهد قطاع النقل خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية.