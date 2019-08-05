أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ضبط 63 طن قمح مخلوط بالأتربة بحوزة متهمين.

وأضاف في بيان له، أنه في إطار تطبيق سياسة الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، ومواجهة المتلاعبين بقوت الشعب وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وردت معلومات بشأن وجود قمح محلي يتم خلطه بالأتربة والحجارة كبيرة الحجم، وعليه قامت مديرية تموين كفر الشيخ برئاسة المهندس عماد حبيب، بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، بتشكيل حملة برئاسة السيد عثمان حنبل، مدير إدارة الرقابة، وعضوية كلاً من أنور شلبي، رضا صلاح، محمد عبدالقوي، وسامح البنا، المفتشون بالإدارة، والسيد شعبان داوود، المفتش بمباحث التموين، استهدفت مطحن بمدينة كفر الشيخ.

وتابع المحافظ، أنه تبين تواجد سيارتين نقل محملين بالقمح المحلي المخلوط بالأتربة والأحجار كبيرة الحجم بإجمالي وزن 63 طن قمح بصحبة المتهم الأول "أ.ش" الموظف بالمطحن والسائقين "ف.م" و"م.ن" وتم التحفظ على المضبوطات بالمطحن وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 245 لسنة 2019م جنح أمن دولة قسم ثان كفر الشيخ، وتباشر نيابة كفر الشيخ العامة التحقيقات.

فيما قدم المحافظ، خالص الشكر والتقدير للمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، وجميع المشاركين على جهودهم المبذولة في ضبط الأسواق وحماية المواطنين وفرض سيادة القانون.