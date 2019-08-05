أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شروط التقدم لاختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية في بيان لها، وهي كالآتي:

ـ يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية "الصناعية" التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات "الفنون التطبيقية والفنون الجميلة "عمارة وفنون" بجانب الكليات التكنولوجية" بشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي.

ـ يسمح لطلاب الثانوية الصناعية نظام "3سنوات" بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب علي نسبة 70% من المجموع الكلي.

ـ سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وبقية شروط وقواعد القبول.

- يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2019 "حداثة المؤهل".

- أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في أحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.