قال المحلل الاستراتيجي العراقي كفاح محمود، إنّ الهيكل العسكري لتنظيم داعش الإرهابي لم يبقَ منه شيء يذكر، بعدما حرر الجيش العراقي مدينة الموصل منه.

وأضاف محمود خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ الكثير من أعضاء التنظيم الإرهابي انسحب إلى الأراضي السورية، لافتًا إلى أنّهم تحولوا إلى خلايا نائمة وتركوا العمل لفترات قليلة، لكن هذه الخلايا عادت إلى النشاط مؤخرًا خاصة في المناطق الصحراوية ومدينة نينوي ومنطقة الحويجة.

وتابع المحلل العراقي أنّ المعلومات الاستخبارية ساهمت في محاصرة وتصفية أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، في منطقتي الحويجة ومخمور، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي، إذ شنّت قوات خاصة بالشرطة الاتحادية أمس الأحد عملية استباقية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إطلاق المرحلة الثالثة من عملية إدارة النصر، وذلك حسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وكان عبدالمهدي أطلق المرحلة الثانية في يونيو الماضي، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد، والمناطق المحيطة بها التابعة لمحافظات ديالي وصلاح الدين والأنبار، تشارك فيها مختلف قطاعات وفروع القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى الفرقة المدرعة وميليشيات الحشد الشعبي.