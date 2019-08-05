تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط مدرس استولى على 2 مليون و700 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم في تجارة الحاصلات الزراعية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفي بوعوده ورفض رد المبالغ لأصحابها.

تلقى العقيد وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، تفيد قيام "مصطفى.س.ا" مدرس ومقيم مركز قطور، بجمع مبالغ مالية منهم بحجة توظيفها في تجارة الحاصلات الزراعية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه رفض رد المبالغ لهم، وقدرت المبالغ بـ2مليون و700 ألف جنيه>

بتقنيين الإجراءات تم استهدافه وضبطه واعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.