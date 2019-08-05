عدد الوطن الصادر غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الثلاثاء، «الداخلية»: حركة حسم الإخوانية وراء الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام

· استشهاد 20 وإصابة 47 حصيلة العملية الإجرامية.. و«السيسي» يعزي الشعب: عازمون على مواجهة الإرهاب

وفي العدد أيضًا: التأمين الصحي الشامل.. حلم العلاج المجاني يتحقق

«الوطن» ترصد استعدادات مستشفيات بورسعيد لتطبيق المنظومة ورؤية المواطنين لها

النظام الجديد انطلق تجريبيا في المحافظة أول يوليو الماضي.. والبورسعيدية: بقالنا سنبن بنتمناه

وفي العدد أيضًا: تقرأ ملف أزمات لاعبي الأهلي مستمرة

· «مؤمن زكريا» يشكو «لاسارتي» لـ«الخطيب» ويطلب رعايته طبيا.. و«أجايي» يفتعل أزمة مع المدرب بهدف الرحيل.. وتحذير «محسن» من جلسات الزمالك