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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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الديهي لمنتقدي الإعلام المصري: "لسنا الجزيرة لنعرف بالتفجير قبل وقوعه"

الديهي لمنتقدي الإعلام المصري: "لسنا الجزيرة لنعرف بالتفجير قبل وقوعه"

الكنيسة تعلن الصلاة من أجل مصابي حادث معهد الأورام: حفظ الله مصر

الكنيسة تعلن الصلاة من أجل مصابي حادث معهد الأورام: حفظ الله مصر

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"الأنفاق" توقع عقدا مع هيونداي غدا لصيانة 6 قطارات للخط الثاني للمترو

بالمعادي والفيوم والقليوبية.. أبرز الحوداث الإرهابية لـ"حسم" الإخوانية

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انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

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10 أنواع من الأضاحي يحرم ذبحها.. تعرف عليها

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

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"ميكروباص طايش وسيدة محترقة".. مشاركون في إخماد نيران "الأورام" يروون تفاصيل الحادث

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