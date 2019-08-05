تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، مجزر علم الروم الرئيسي لمدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، للوقوف على الاستعداد لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وقرر فتحه لذبحها بالمجان للمواطنين.

وزار المحافظ، المجزر، للتعرف على مدى استعداده للعيد، مع تهيئة المكان من حيث النظافة والمعدات اللازمة، وسرعة إنهاء أعمال الذبح والتخلص من المخلفات بطريقة صحية تحافظ على البيئة، مع التاكيد على وجود الإشراف البيطري.

فيما وفَّرَ مجلس مدينة مرسى مطروح صندوق تجميع لمخلفات المجزر، وفرن لحرق جميع المخلفات والتخلص منها بيئيا.

تمهيد وإزدواج طريق باب البحر

تابع اللواء مجدي الغرابلي، أعمال تمهيد طريق باب البحر وتوسعته، والعمل على إزدواجه، مع الاطمئنان على توصيل جميع المرافق قبل رصفه، وتوصيله بطريق الأمل الجديد، لفتح محور مروري جديد، لتيسير الحركة على المواطنين، خاصة شرق المدينة، مع اتصاله بكل من "طريق علم الروم، ومحور طريق الأمل، وصولا إلى منطقة مينا حشيش حتى المدخل الشرقى لمدينة مرسى مطروح.

ووجه المحافظ بمراجعة جميع أعمال الإنارة، وتركيب الأعمدة، ورفع جميع المخلفات على الجانبين، حيث رافقه كل من المهندس أحمد الاسكندراني رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وشدد على متابعة أعمال النظافة بمنطقة باب البحر، مع توافر المعدات والعمال اللازمة للحفاظ على نظافة المنطقة.

ووجه المحافظ، المهندس أحمد الإسكندراني، بمراجعة كشافات الإنارة في باب البحر، مع تويفر صناديق القمامة، حفاظا على المظهر الحضاري، وذلك في إستجابة فورية لطلبات عدد من المواطنين خلال الجولات الميدانية المستمرة بالمدينة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواطنة تشكو من ملوحة المياه الواصلة إلى شقتها

استمع الغرابلي خلال زيارته المفاجئة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشكوى مواطنة، من ملوحة مياه الشرب الواردة في ليها بالعقار القاطنة به، في شارع الجلاء بمرسى مطروح.

ووجه المحافظ، مندوبا من الإدارة العلاقات العامة بالمحافظة، بمرافقة السيدة، وأخذ عينه من صنبور المياه والخزان الأرضي لمعاينتها وتحليلها، ومتابعة النتائج، للوقوف على أسباب تضررها، وسرعة حل مشلكتها.

وفي سياق متصل، ناشد محافظ مطروح، جميع المواطنين بالإبلاغ عن عدم الانتظام في ضخ المياه وفقا للجدول المنشور من شركة المياه أو أي مخالفة لسيارة نقل مياه الشرب تتحصل على مبالغ أعلى من السعر المقرر رسميا، أو سوء معاملة، وذلك عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة، "114"، و"0464933158" أوصفحة محافظة مطروح الرسمية على فيس بوك، مع تحديد رقم السيارة، وتصوير إيصال الدفع.

وأوضح أن ذلك يأتي حفاظا على حقوقهم، ومنع أي محاولات للاستغلال أو التربح بغير وجه حق، حتى تتم إحالة أي مخالفة للتحقيق، حيث أن الدولة تدعم سعر المياه في مطروح.