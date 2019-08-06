تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وفقًا لبيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء.

وتستعرض الوطن طرق التعرف على نتيجة الترشيح بعد تسجيل الرغبات كالتالي:

النتائج ستكون متاحة على موقع التنسيق، الذي قام الطالب بتقديم الرغبات عليه، من هنـــــــــا.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

يُذكر أنَّ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية انطلق، صباح الأربعاء الماضي، واستمر حتى أمس، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.