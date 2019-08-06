أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موعد انطلاق برنامج الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيلين الثاني والثالث، الخاصة بفئة الشباب من سن 18 لـ35 عاما، وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 29 أغسطس الجاري، على أن يتضمن البرنامج عددا من الفعاليات والزيارات الهامة.

من جانبها، جددت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعوتها للشباب المصري من الجيلين الثاني والثالث المتواجدين في مصر خلال تلك الفترة لقضاء الإجازة الصيفية برفقة أسرهم، للمشاركة في هذا البرنامج لما يحتويه من فعاليات متنوعة تهدف إلى تعميق الوعي الوطني لهؤلاء الشباب.

وأكدت الوزارة استمرارها في استقبال طلبات المشاركة لمن يرغب، على أن يغلق باب التقدم يوم الخميس المقبل 8 أغسطس الجاري، وأن على الراغبين في مشاركة أبنائهم في هذا البرنامج إرسال صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم في مصر، من خلال قنوات الاتصال المخصصة لذلك ومنها البريد الإلكتروني immigrationegypt2030@gmail.com / أو الرقم (01220322422) بالإضافة إلى ملء استمارة التقديم من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/xfKNRqbHpzRBdzFy7.

ومن المقرر أن يشمل البرنامج عددا من الفعاليات تأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وكذلك الشباب والرياضة والبيئة، ومنها زيارة مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومدينة الجلالة الجديدة، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الشرطة فضلا عن زيارة محميات طبيعية في محافظة الفيوم.

ويعد هذا البرنامج هو الجزء الثاني من مبادرة (في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك) التي أطلقت العام الماضي خلال الإجازة الصيفية بمشاركة المقيمين في الخارج أثناء قضاء إجازتهم في مصر، وتقرر مد المبادرة للجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين من الشباب خلال تواجدهم في أرض الوطن، كما سبق أن نظمت وزارة الهجرة 15 دورة للأمن القومي بعنوان "جذورنا" لشباب المصريين من كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى تنظيمها سنويا لمعسكر للأطفال من سن 8 لـ16عام، بالتعاون مع شركة متخصصة.