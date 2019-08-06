قرر المستشار حسني شرف، رئيس محكمة حوش عيسى الجزئية فى البحيرة، اليوم، تجديد حبس "هناء.ط" 26 سنة، ربة منزل، المتهمة بقتل طفلة زوجها بحوش عيسى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطلب محامي المتهمة إحالتها إلى مصلحة الطب النفسي بالطب الشرعي لبيان إذا كانت المتهمة تعاني من انفصام في الشخصية وتعالج من مرضى نفسي من عدمه، وقدم حافظتي مستندات طويت على محاضر رسمية عن محاولة المتهمة الانتحار قبل الواقعة بشهور، وشهادات موثقة من أطباء نفسيين تثبت علاج المتهمة بعياداتهم الخاصة طيلة الفترة الماضية.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقى العميد عمرو الطنيخي مأمور مركز شرطة حوش عيسى، إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طفلة متوفاة 4 سنوات، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها ببعض الكدمات والسحجات. وبسؤال "أنور. ع" 34 سنة، والد الطفلة، تاجر، أفاد أنه توجه لعمله تاركًا كريمته المتوفاه برفقة زوجته بمنزلهم وأنه عقب عودته للمنزل اكتشف وفاتها، فقام بنقلها للمستشفى لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.

وتم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائى برئاسة العقيد حازم خيرى مفتش المباحث، والرائد أحمد المراكبي رئيس المباحث الجنائية والنقيب أحمد النوحى معاون المباحث، أسفرت عن أن وراء الواقعة "هناء.ط" 26 عامًا، زوجة والد الطفلة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وقررت بقيامها بالتعدى على الطفلة بالضرب بالأيدى وإحداث إصابتها فأودت بحياتها بدعوى تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل.