يهتم قطاع كبير من المستهلكين بعملية التعديل على السيارات وتغيير أشكالها والتعديل على طريقة عمل المحرك وإضافة بعض المميزات على السيارة، ومن أكثر الفئات اهتماما بهذا الأمر الشباب، فما تأثير ذلك على السيارة؟

في هذا الشأن، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات وخبير السيارات، إن الشركات الأم تصنع السيارات بشكل لا يمكن التعديل عليه في الأشياء الأساسية مثل المحرك، وناقل الحركة، الكهرباء، وأن أي تعديلات على السيارة تقبل ولكن يجب أن تكون في إطار الأشياء الخارجية وليست المكونات الأساسية للسيارة، مثل تغير الشكل الأمامي للسيارة أو تغير أشكال الفوانيس وغيرها من بعض الإضافات.

وأكد "سعد"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن التغيرات التي تحدث على مواتير السيارات أو ناقل الحركة تؤثر بشكل سلباً على أداء السيارة في المستقبل.

وأشار إلى أن هذه التعديلات التي تتم في الموتور أو الكهرباء بالسيارة تخرج العملاء من ضمان الشركة لأنه يعدِّل في أساس السيارة.

وأضاف أن هناك بعض التعديلات وخاصةً في الكهرباء ربما تؤدي إلى حريق بالسيارة، وأيضاً التعديلات على الموتور قد تؤدي إلى تلفه.