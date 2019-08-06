الموافقة على إقامة 18 مشروعا استثماريا لتوفير 440 فرصة عمل في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار على إقامة 18 مشروعا استثماريا متنوعا بلغت تكاليفها الاستثمارية 175 مليون جنيه، توفر حوالي 440 فرصة عمل، والعديد من فرص العمل غير المباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام للمحافظة، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة.

وقال المحافظ، إن اللجنة انتهت إلى الموافقة على إقامة عدد من المشروعات هى ثلاجة خضار وفاكهة علي مساحة 2000م2 بمنطقة الإنطلاق قرية أبوبكر الصديق مركز بدر، بتكاليف استثمارية 500 ألف جنيه، توفر 15 فرصة عمل، ومنفذ بيع آلات ري وتنقيط ومعدات زراعية على مساحة 150م2 بقرية أبو بكر الصديق غرب النوبارية بمركز أبوالمطامير، بتكاليف استثمارية مليون و233 ألف جنيه توفر 5 فرص عمل، ومحلات خدمة آلات زراعية على مساحة 84م2 غرب النوبارية بتكلفة 344 ألف جنيه توفر 5 فرص عمل، وثلاجة تجميد خضروات وفاكهه على مساحة 800م2 بناحية مزرعة عمرو بن العاص بمركز بدر، بتكلفة مليون و650 ألف جنيه توفر 30 فرصة عمل، وثلاجة حفظ خضار وفاكهه على مساحة 340م2 بناحية قرية الفتح الرابعة بذور مركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية 2 مليون جنيه وتوفر 8 فرص عمل.

وتشمل المشروعات، محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية علي مساحة875م2 بناحية قرطسا بمركز دمنهور بتكلفة مليون و250 ألف جنيه وتوفر 5 فرص عمل بخلاف العمالة الموسمية، ومحلات خدمة آلات زراعية علي مساحة 84م2 بغرب النوبارية بتكلفة 344 ألف جنيه توفر 5 فرص عمل، ومحلات مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية وبذور وتقاوي وأدوات ري وتنقيط على مساحة 1180م2 بناحية أحمد بدوي زمام خط 9 النوبارية بمركز أبو المطامير بتكافة ٨٣١ ألف جنيه توفر 20 فرصة عمل، ومشروع خلاصة المعجنات من الفواكة والخضروات والمشروبات الطبيعية علي مساحة 1000م2 بوادي النطرون بتكلفة 3 ملايين و100 ألف جنيه وتوفر 30 فرصة عمل، ومحلات خدمة آلات زراعية على مساحة 230م2 بناحية قرية عبد العظيم أبو العطا بالنوبارية بمركز أبو المطامير بتكلفة 860 ألف جنيه توفر 15 فرصة عمل، إضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى.

ووجه المحافظ، بضرورة تشكيل لجنة تقوم بالمراجعة والتفتيش علي جميع المشروعات التي تم التصديق عليها، والتأكد من الإلتزام بالبرنامج الزمنى لكل مشروع وجدية أصحابها في تنفيذ تلك المشروعات ومتابعتها والوقوف علي مصداقيتها ونسب ومراحل التنفيذ مع توثيق تلك المراحل أولًا بأول، كما وجه بأن يلتزم أصحاب المشروعات الواقعة بنطاق قري مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة بتعيين 50% من العمالة من أبناء تلك القرى.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة العليا للاستثمار، وافقت على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية، تخصيص قطعة أرض بمدينة إدكو على مساحة 115 فدانا، لصالح الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لإقامة مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة "Mdf".

وأشار إلى أن المشروع من المشروعات الاقتصادية الواعدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وسوف يسهم فى الارتقاء بالمنظومة البيئية والاستفادة من المخلفات الزراعية بالمحافظة، موجهًا بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية والتسريع في إجراءات تنفيذ المشروع، وأن المشروع تبلغ تكاليفه الاستثمارية 209 ملايين يورو.